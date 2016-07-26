雙減新學年 上課時間略推遲 北京中小學生須每日運動1小時

開學啦！今日是內地在免費教育階段(小學至初中)實施「雙減」(減輕功課和校外培訓負擔)政策的首個學年開學日，各省市都做足準備，其中首善之都北京昨再頒布多項雙減細節，包括推遲上課時間，禁止在非教學時段講課、放假期間補課；課後服務時間要做好功課輔導、解答課業疑難，並要落實學生每日體育鍛煉1小時等。



北京市教育委員會遵照教育部數月前頒布的加強中小學生睡眠管理工作通知，昨將新學年上課時間定為小學不早於上午8時20分、中學不早於上午8時，而北京小學生原本每日最早要在8時上第一堂，並提早20分鐘到校做早操。



課後服務時間最少2小時

北京市教委又表示，新學年所有小學和初中每周一至五放學後，要安排最少2小時課後服務，除了提供功課輔導及向有餘力學生拓展學習空間外，還要有德育、藝術、科普、娛樂遊戲、社團、興趣小組等活動，供學生自願選擇；若當日無體育堂，更須在課後服務時間安排1小時體育鍛煉。

教學方面，北京市教委要求「日常教學回歸課堂」，學校不得利用自修堂等非教學時段講課，周末、公眾假期和暑假等不得補課。小一更要堅持「零起點教學」(不以學生超前掌握的知識水平作為教學起點)，且各級都要嚴格按照教學計劃教書，同時嚴禁舉行任何形式的分班試，不得設重點班、實驗班。

北京各區還制定更多實行細節，其中朝陽區就課後服務提出「四個突出」，分別是「突出校內課業輔導」、「突出校內作業完成」、「突出體育鍛煉」及「突出勞動教育」，內容包括力爭做到「小學生作業不出校門，初中生作業大部分在校內完成」、讓學生掌握1至2項運動技能以養成終身鍛煉習慣，以及展開值日、大掃除、垃圾分類、校園美化等校內勞動，培養學生正確勞動價值觀和良好勞動品質等。