雙程證漢圖姦繼女囚4年 來港打理家務感疲憊渴望親密關係

持雙程證來港的四旬內地漢，涉趁22歲繼女未起床，半身赤裸爬上睡床企圖強姦繼女不遂，再強迫對方替他手淫和口交，被控企圖強姦及非禮罪。涉案內地漢早前認罪稱，來港後依賴妻子工作為生，自己負責處理家務感到疲憊孤單，渴望得到親密關係才犯案，今日於高等法院被判監4年。

45歲被告報稱無業，承認1項企圖強姦及1項非禮罪，指他於2020年5月29日在港侵犯當時22歲的繼女X。案情指，案發當日早上，X獨自在房間睡覺，X的17歲親弟同在家，而被告上身赤裸、穿著短褲進入X房，爬上X睡床後撫摸X胸部及私處，並脫去X內褲和上衣，企圖強姦X。X掙扎求救，被告改為強迫X替他手淫和口交，最終在X口中射精。被告完事後返回房間，X情緒激動離開住所，下午向母親哭訴，並在母親陪同下報警。

被告靠妻「搵食」

辯方求情時指，被告須依賴妻子外出工作，並經常遭妻子言語虐待，案發時一時衝動才犯案；其心理報告顯示，被告負責處理家務感到疲憊孤單，導致自制能力減低，並渴求親密關係，繼而侵犯繼女。法官則認為，被告沒有使用安全套、在家中犯案，並違反誠信，屬於加刑因素，並引述事主X創傷報告指，X患有創傷後遺症，憶起事件會感到焦慮，最終就兩罪判處被告監禁4年。

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