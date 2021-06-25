雙颱來襲｜熱帶低氣壓分襲廣東海南 中央氣象台發颱風預警(更新)

【18:50更新】中央氣象台晚上6時發布颱風藍色預警及暴雨黃色預警，預計今早在菲律賓呂宋島以東海面形成的熱帶低氣壓持續往西北方向移動，可能於未來12小時增強成熱帶風暴，明日傍晚在廣東汕尾至福建漳浦一帶登陸。海南東南對出海面的熱帶擾動則於下午5時增強為熱帶低氣壓，或於24小時內增強為熱帶風暴，後日下午在海南東部登陸。

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華南沿岸或出現雙颱風！中央氣象台預計，今早在菲律賓呂宋島以東海面形成的熱帶低氣壓持續往西北方向移動，或將增強成熱帶風暴，明日下午至晚上於廣東、福建交界沿岸登陸。海南東南對出海面的熱帶擾動，則可能在今晚增強為熱帶低氣壓，且預計強度持續增加，或於後日接近海南東部沿岸。海南省氣象台預計，隨著呂宋熱帶低氣壓持續靠近廣東東部，南海熱帶擾動的強度和移動路徑或將受較大影響。

廣東炎熱高溫36.3度

受呂宋熱帶低氣壓影響，廣東今日天氣炎熱，午後絕大部分縣市最高氣溫超過攝氏30度，部分縣市則有雷雨。其中順德下午2時錄得全省最高溫36.3度；東莞下午1時高溫33.8度，但因雷雨而於2時降至27.1度。截至今午3時，粵東18縣市發出颱風白色預警(類似本港1號戒備訊號)，全省90個縣市發出高溫黃色預警、3個縣市高溫橙色預警；廣州、增城及黃埔發出雷雨大風預警，東莞同時有暴雨及雷雨大風預警生效。

廣東省氣象局預計，明日粵東及梅州部分縣市將有大雨至暴雨，局部地區有大暴雨，後日粵西、珠三角及粵東都可能有大雨，局部地區暴雨；廣東及南海中北海面風力逐步增強。氣象局呼籲已出海船隻迅速回海港避風，沿海縣市做好防颱工作。