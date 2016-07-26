雙颱來襲 料本地狂風驟雨逐增 廣東海南打風

華南沿岸或出現雙颱風。中央氣象台昨晚6時發布颱風藍色預警，預計在菲律賓呂宋島以東海面形成的熱帶低氣壓持續往西北方向移動，或將增強成熱帶風暴，今日傍晚在廣東汕尾至福建漳浦一帶登陸。海南東南對出海面的「熱帶擾動」則於昨午5時增強為熱帶低氣壓，或於24小時內增強為熱帶風暴，明午在海南東部登陸。



受呂宋熱帶低氣壓影響，廣東昨日天氣炎熱，部分縣市有雷雨。其中順德昨午2時錄得全省最高溫攝氏36.3度，東莞午後1小時氣溫因雷雨而由33.8度降至27.1度。截至昨午3時，粵東18縣市發出颱風白色預警(類似本港1號戒備訊號)，全省90個縣市發出高溫黃色預警、3個縣市高溫橙色預警。

廣東省氣象局預計，今日粵東及梅州部分縣市將有大雨至暴雨，局部地區有大暴雨，明日粵西、珠三角及粵東都可能有大雨，局部地區暴雨；廣東及南海中北海面風力逐步增強。



香港天文台今早或發一號風球

香港方面，昨日仍天朗氣清，市區氣溫最高達攝氏33.8度。天文台指，位於呂宋以東的熱帶氣旋環流較細小，主要為中國東南部帶來狂風驟雨。另外，位於南海中部的低壓區會有所發展，同為廣東沿岸帶來不穩定天氣。天文台會視乎該兩個系統的發展，在今早考慮發出一號風球。市民今早外出前請留意最新天氣報告。天文台預測，今日稍後狂風驟雨增多及局部地區有雷暴，氣溫介乎27至31度，展望明日間中有狂風驟雨，本周後期天色逐漸好轉。