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雙11│11．11Pocky & PRETZ Day 日本直送冬日限定版兩大新味
4 分前
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Pocky & PRETZ DayPOCKY百力滋日本直送冬日限定特濃朱古力黃金牛油焦糖朱古力固力果香辣大蝦味芝士薄餅味餅雙11
雙11│11．11Pocky & PRETZ Day 日本直送冬日限定版兩大新味
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日本直送冬日限定兩大口味，以牛油焦糖朱古力和特濃朱古力為主題，味覺充滿暖意！另同場加映兩大恆常新口味。

11月11日為Pocky & PRETZ Day，宣布帶來兩款全新日本直送冬日限定版百力滋「Pocky冬日限定版黃金牛油焦糖朱古力餅乾條」及「Pocky冬日限定版特濃朱古力餅乾條」，前者以香脆餅乾棒配以香氣醇厚的牛油香味，與甜味濃郁的焦糖完美融合；「Pocky冬日限定版特濃朱古力餅乾條」，濃厚朱古力包著脆脆的餅乾棒，更撒上可可粉，一試難忘！

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固力果百力滋香辣大蝦味餅乾條
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固力果百力滋芝士薄餅味餅乾條

另外亦帶來兩款恆常款式，「固力果百力滋香辣大蝦味餅乾條」及「固力果百力滋芝士薄餅味餅乾條」，前者的香辣大蝦味餅乾條加入特製味粉，入口散發陣陣微香辣味，既惹味又不油膩，細味下更可吃出海鮮的鮮味，假日於家中享受Me Time最適合不過；後者的芝士薄餅味餅乾條幼細脆香，香濃的芝士味充斥口腔，細嚼更有薄餅的蕃茄醬汁口味，百力滋迷絕不能錯過！四款百力滋已於各大超級市場、便利店及零售店發售。

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經典朱古力味餅乾條。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/雙11│11．11pocky-pretz-day-日本直送冬日限定版兩大口味-292285
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