雙11│11．11Pocky & PRETZ Day 日本直送冬日限定版兩大新味

11月11日為Pocky & PRETZ Day，宣布帶來兩款全新日本直送冬日限定版百力滋「Pocky冬日限定版黃金牛油焦糖朱古力餅乾條」及「Pocky冬日限定版特濃朱古力餅乾條」，前者以香脆餅乾棒配以香氣醇厚的牛油香味，與甜味濃郁的焦糖完美融合；「Pocky冬日限定版特濃朱古力餅乾條」，濃厚朱古力包著脆脆的餅乾棒，更撒上可可粉，一試難忘！

另外亦帶來兩款恆常款式，「固力果百力滋香辣大蝦味餅乾條」及「固力果百力滋芝士薄餅味餅乾條」，前者的香辣大蝦味餅乾條加入特製味粉，入口散發陣陣微香辣味，既惹味又不油膩，細味下更可吃出海鮮的鮮味，假日於家中享受Me Time最適合不過；後者的芝士薄餅味餅乾條幼細脆香，香濃的芝士味充斥口腔，細嚼更有薄餅的蕃茄醬汁口味，百力滋迷絕不能錯過！四款百力滋已於各大超級市場、便利店及零售店發售。