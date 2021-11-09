雙11減少「報喜」 內媒：消費回歸理性

內地「雙11」網購節昨進入高潮，但整體氣氛比往年冷清不少，兩大網購巨頭京東和阿里巴巴天貓都無「報喜式」不斷更新成交額。有內地傳媒直言，「沒有更好的成績，自然就沒有動力來更新資料了」，並認為這與疫情影響消費、網購平台監管加強及年輕人購物回歸理性有關。

天貓和京東去年各連續11天的雙11活動總成交額，分別是4,982億元及2,715億元。不同於往年雙11「正日」不斷公布「戰績」，截至昨晚9時，阿里巴巴僅在早上公布過一次，內容包括自本月1日至昨零時45分，華為、鴻星爾克、蘋果、歐萊雅等382個品牌成交額均超過1億元(人民幣，下同)；40個在去年雙11成交額千萬級的品牌，今年雙11成交額突破1億。今年天貓雙11購物節分為本月1至3日及昨日正日共兩個售賣期。

京東iPhone成交額2秒破億

京東則自前晚8時起啟動雙11正日活動，其中家電成交額5分鐘就突破20億元，iPhone成交額更在2秒破億；洗衣機、鮮風冷氣機、洗地機成交額按年增長均超過5倍。截至昨午2時09分，京東連續22天雙11活動的累計下單金額超過3,114億元。

對於網購平台不再即時報喜，內地「觀察者網」指出，除了成績可能受疫情及監管加強影響外，已舉行到第13年的雙11，已訓練到喜愛網購的年輕人能識別出眾多雙11規則和福利的「陷阱」，不再盲目「湊熱鬧」。

官媒新華社亦指出，雙11已從最初「剁手」、「薅羊毛」式的購物狂歡，「到如今理性消費、品質消費漸成主流」。

雙11減少「報喜」 內媒：消費回歸理性