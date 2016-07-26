雙11｜內地網購預售成風 買家等新衫等到過季 日日查「發貨未」

內地「雙11」網購節活動已經展開，中央政法委旗下《法治日報》報道，近期網購平台上愈來愈多網店以「預售」方式銷售，發貨時間也愈來愈長，變成「秋衣冬收」、「春衣夏收」，賣家卻還有「不退不換」的「霸王條款」，而且這種銷售模式在「雙11」成為賣家「攻城略地」法寶之一。報道總結廠家及賣家的解釋，指這是賣家爭奪市場，減少庫存、損耗，快速回籠資金的手法，惟「賣家規避了風險，可消費者的利益誰來保障？」有學者更直斥，預售模式「從本質上來看是廠商在剝削消費者」。

網購新款衫等45天：估計收到貨都快過氣

報道指，一些消費者為了新穎款式而網購預售款，但動輒等待一兩個月也令他們感到鬱悶。一名北京網民表示，曾經很熱愛網紅店舖的衣服，但某次購買的預售網紅款式等了45天，令她徹底放棄，「等拿到手穿在身上，估計也快過時了」，更煎熬的是每天都去查看「今天發貨了沒」。北京一名穿搭博主亦吐糟，9月網購的預售款鏤空針織毛衣還未到貨，就算現在到貨也沒法穿，因為北京已經降溫。

為小狗買衫 到貨時狗已長大

還有一名23歲女網民指出，讀大學就開始經常網購，但最近發現愈來愈多網店實行預售制，原本三五天就收到貨的商品，如今要等兩周甚至1個月，「等東西到了，我也用不上了」。該女網民還透露，有朋友為自家小狗買一件衣服，等到收到貨時，小狗已經長大。

報道又提到，一些預售商品還有不能退貨、換貨的霸王條款，即消費者等了很長時間收到貨後，發現不合適或品質有問題，也不能退換貨。還有消費者透露，預售款等了廿多天，突然被賣家告知無貨，要退款，無賠償，自己為免爭執或被列入店舖黑名單，只能忍氣吞聲，不敢給差評。

商家要降低退貨率和成本 提高利潤

報道引述湖南永州的女裝賣家和廣東東莞的電商服裝生產商解釋，一款女裝生產周期約7至10天，預售時間長，主要是過濾那些落單後輕易退款的客人，減少退貨率，提高成交率，同時減少生產、庫存、運輸等開支，另外就是能有更多時間去比較、挑選出價格最合適的原料供應商和加工、代工廠，令盈利最大化，而若原料供應商和加工、代工廠都無現貨，衣服生產周期就會延長。

上述生產商又提到，預售量多到可以批量生產時，賣家才會開始生產，若預售量少，賣家認為無利可圖，就會停止生產，及時止損，並向買家退款，惟預售量太多超出賣家所能承受範圍，賣家也可能退款。

學者籲網購平台及當局加以規範

中國政法大學知識產權研究中心特約研究員趙占領認為，賣家在消費者購買前已講明預售時間，消費者亦選擇購買預售商品，就說明雙方達成協議，但對於預售模式中的亂象，網購平台有管理責任，且有權設置相關預售規則並要求商家遵守，而市場監管總局或地方市場監管部門亦有必要出台相關規範文件。

北京清華大學經管學院經濟系博士魏旭博則認為，在實際操作中，預售模式「從本質上來看是廠商在剝削消費者」，因為商家利用平台地位和數據優勢，按不同消費意願定出不同銷售價格，消費者被動接受相關價格和等待時間，「由此商家成功把風險轉移至消費者，實現追求零庫存或庫存極低的目標」。

有法例規定「七天無理由退換貨」

此外，中國人民大學法學院教授劉俊海指出，《消費者權益保護法》對非現場購買方式有「七天無理由退換貨」的規定，部分預售商家不退不換或以無貨為由要求消費者退款，可視為違約，除退款外，消費者有權要求商家賠償，而若商家明知自己無法交貨還故意預售商品，就涉嫌欺詐，證實屬欺詐則需3倍賠償。

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