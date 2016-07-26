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離奇脫髮 未能確定與新冠疫苗有關 日女打針1個月變禿頭
4 小時前
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新冠疫苗莫德納接種疫苗脫髮禿頭
離奇脫髮 未能確定與新冠疫苗有關 日女打針1個月變禿頭
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(左至右)事主頭髮在注射疫苗兩周後，脫落情況趨嚴重，最終至幾乎禿頭。
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事主6月底打疫苗前有一頭濃密秀髮。(互聯網)

日本一名28歲女子6月接種莫德納新冠疫苗後脫髮，一頭濃密秀髮在短短一個月內變成幾乎禿頭，頭蓋盡露，只可紥起一條小辮子。事主稱，醫生無法斷言接種莫德納和掉髮的因果關係，檢查後也未能找到脫髮原因。她正接受類固醇藥物治療，在本月10日檢查後，初步判斷可能是斑禿，但仍無法確定起因。
 

事主在網上展示其脫髮過程，她在6月29日接種首劑莫德納疫苗，出現針位疼痛和疲倦等常見副作用，但在7月1日起掉髮量增加，並出現蕁麻疹，她以為只是季節轉變引起，沒有甚麼大不了。惟隔天洗澡後，積聚在浴室去水位的頭髮多到如一隻老鼠般大，在吸塵時頭髮也不斷掉落。


到了7月7日，掉髮情況趨嚴重，頭上驚現3個圓形禿點，事主遂前往求醫，但仍阻止不了頭髮脫落。6天後她發現枕頭布滿頭髮，至17日頭頂已露出頭皮，她不禁感嘆「有生以來第一次感受頭皮上的風」，突然無原因的掉髮也影響到她工作表現。到了7月31日她的頭髮幾乎全部脫掉。


治療後頭皮現黑塊疑毛孔   有望生回秀髮
面對突如其來的「禿頭」，事主仍樂觀面對，一邊接受治療，一邊物色新假髮和頭巾遮掩幾乎光禿的頭部，她稱經過治療後，頭皮已經有黑色塊狀潛在毛孔。不少網友留言為她打氣，稱「太令人震驚！你還年輕，一定會康復的，祝你治療順利」、「這是一次痛苦的經歷，請照顧好自己」。也有網友說，其女兒接種輝瑞新冠疫苗後，大部分頭髮脫落。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/離奇脫髮-未能確定與新冠疫苗有關-日女打針1個月變禿頭-280210
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