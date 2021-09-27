難逃法眼｜液態冰毒藏椰子油樽 海關機場檢1.5億元懷疑毒品

毒販疑自設品牌及包裝生產線，將液態冰毒包裝成椰子油逃避偵測，但難逃執法人員「法眼」。海關在機場檢獲230公斤、約值1.5億元懷疑毒品，是近20年最大宗空運販運液態冰毒案，一名45歲提貨司機被捕，獲准保釋候查。

海關9月14日在機場貨運站，檢查一批由墨西哥入口，共160箱近7,700瓶報稱「100%天然椰子油」貨物，每箱分上下層攞放，但關員發現上下層的「椰子油」顔色深淺不一、容量亦有別，部分「水位」明顯較高，經儀器掃描更發現不同玻璃樽所載的椰子油密度有異，於是逐箱打開檢查。

海關機場科空運貨品指揮官朱家穎指，較少椰子油由墨西哥運到香港，樽身沒有按慣常貼上製造商地址標籤，關員將部分貨品打開時更發現全無椰子味，經光譜儀分析相信其中1,920瓶藏有懷疑液態冰毒，其餘則是較便宜的菜油及粟米油。

海關毒品調查科機場調查課監督李文樂指，不法集團「花盡心思」，利用具規模運輸公司，海關更不排除毒販在墨西哥自設包裝生產線，甚至自設品牌製作。

難逃法眼｜液態冰毒藏椰子油樽 海關機場檢1.5億元懷疑毒品