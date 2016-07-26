難關未過｜疫情影響蝕逾11.1億元 海洋公園入場人次減至140萬

爆疫前已陷財困的海洋公園，疫情下閉園及入場人數上限大減，在2020至2021財政年度入場人次進一步跌至140萬，較上個財政年度減少36%，收入更大跌45%，至不足4億元，若扣除政府資助，經營虧損淨額逾11.1億元。園方表示，去年暫停營業146天，導致完全失去收入來源，但亦指面對艱難環境也營造新體驗，成功吸引新訪客，謂正朝正確路向發展。

四成營業時間停運

海洋公園公布截至今年6月30日的財務報表，本年度已獲政府撥款14億5,490萬元支持營運及資本支出、完成水上樂園發展項目及償還債務。不過，由去年7月1日至今年2月17日期間，共有146天因防疫措施而暫停營業，佔整個財政年度四成營業時間，完全失去訪客收入；公園今年2月18日起即使重開，亦受政府限制設施的容納量、社交距離指示等防疫規例，總計在2020至2021年財政年度入場人次跌至140萬，較2019至2020年度的220萬人次大減36%，收入由上個財政年度的7億1,710萬元，大跌四成半至3億9,360萬元，扣除政府資助前之經營虧損淨額為11億1,160萬元。

海洋公園指，已主動採取節流措施及重整預算管理，應對疫情帶來的影響，亦積極重新定位遊園體驗，配合市民更注重健康及保持社交距離的新常態。公司行政總裁黃嗣輝表示，縱使面對持續艱難營運環境，仍發揮創意善用公園獨特地形帶來的無限潛力，以及試行新概念，成功吸納不少注重健康、熱愛運動、喜愛探索大自然，以及鍾情寵物和花藝等新訪客，公眾對各種新嘗試有熱烈迴響，證明正朝正確路向發展。

議員料過渡期內續蝕

旅遊界立法會議員姚思榮預計，隨公園水上樂園開幕，視乎年內能否增加入場人次及收入，加上公園逐步轉型，預期過渡期內仍繼續虧損，但會逐步收窄，至後年新營運模式踏入新階段或有改善。

公園今年初公布新定位，具體方案之一包括為山下園區設施尋覓合作夥伴經營，公園指8月已展開投標資格預審工作，第二階段招標程序將於今年底至明年初進行，方向為建立保育及教育有共同理念的夥伴生態圈。

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