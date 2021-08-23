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雲南人騎象返學？大專派「大象駕駛證」 給新生
1 小時前
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大象駕駛證雲南雲南理工職業學院網上熱話
雲南人騎象返學？大專派「大象駕駛證」 給新生
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雲南理工職業學院準備了一批大象駕駛證送給新生。(互聯網)

都市傳聞，屯門人騎牛返工返學，咁雲南人應該係騎大象？雲南理工職業學院近日準備了一批「大象駕駛證」，準備隨機派發給新學年入學的新生，引來不少網民開玩笑稱，「這下雲南人騎大象上學解釋不清了」、「雲南人騎大象上學實錘了」、「 我早就說過我們雲南人出門就是騎大象，但我朋友就是不相信」。

根據該學院發布的「大象駕駛證」照片，證件左邊是駕駛者資料，右邊是大象資料，每隻大象都有一個十分地道的名字，例如「燒包穀」(燒粟米)、「燒餌塊」(燒米餅)、「小洋芋」(薯仔)等。

「大象駕駛證」還有1版「扣分情況」，包括「醉駕」、「闖紅燈」、「大象吃綠化帶內的樹木」、「駕駛者玩手機騎大象」、「大象尾氣排放超標」、「駕駛者太胖大象背不動」、「駕駛者不繫安全帶」、「未及時撿走糞便」、「嚇到小朋友」等。

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大象駕駛證有大象及駕駛者資料。(互聯網)

校方：喚起保護生物多樣性意識

「持證須知」內容更加令人忍俊不禁，例如遺失大象要及時報失，「以免大象亂跑咬壞校園內的花草樹木」，而「大象須正確飼養，以免行駛在校園內突然腹瀉」。

校方表示，只是想透過這種創意，喚起學生保護生物多樣性的意識，強調「野生亞洲像是國家一級保護動物，不僅不能騎亞洲象，更要保護好牠們」。

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若「大象尾氣排放超標」……即「放太多屁」，是要扣分的。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/雲南人騎象返學？大專派「大象駕駛證」-給新生-281578
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