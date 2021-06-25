零本地感染16日斷纜 確診帶L452R地勤疑機場染疫

零本地感染16日紀錄斷纜！本港昨增7宗新冠肺炎確診，包括感染源頭未明、帶有L452R變種病毒株的27歲港航地勤(#11902)，他沒有外遊紀錄，但工作時會接待抵港貨機機組人員往接受檢測，當局估計他在機場受感染機會較大，將循這個方向調查。患者家人及其他密切接觸者暫未有初步確診，他居住的大埔運頭塘邨運亨樓封區檢測後，沒有錄得新個案。

在香港航空附屬公司任職機場地勤的27歲男患者，上周三(16日)最後一日上班後，翌日曾回公司與約50至80名同事，除下口罩拍攝離職合照，上周五(18日)曾與家人到東涌黃泥屋村金泰屋用膳。他周一(21日)病發後，同日到運頭塘商場向西醫張毅求診。他本身亦有在大埔新達廣場兼職顧客服務工作，周二(22日)最後一次上班，約9名同事須檢疫。



32名機組人員入檢疫中心

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者在機場接待過9班分別來自馬來西亞、越南、台灣和新加坡等貨機機組人員，包括帶他們到中場客運廊做檢測及往貴賓室等結果，其間甚少有交流，餘下大部分時間會逗留在客運大樓6樓休息室。她指，患者的同住父母、胞姊和另一名不同住姊姊，以及其餘近180名密切接觸者均沒有初步確診，料他在機場感染機會較大。中心正調查是否與已知或未知的輸入個案相關，曾接觸的32名機組人員已陸續獲安排檢疫，政府和港大亦正把其病毒基因比對過往個案。患者其中一名姐姐為香港紅卍字會大埔卍慈中學的教師，姪女則就讀大埔浸信會幼稚園，兩間學校要暫停實體課。

梁卓偉指Delta病毒傳播力強籲打疫苗

本港累計131宗確診個案帶L452R，有41宗經分析基因後確認為在印度首先發現的Delta變種病毒。港大醫學院長梁卓偉指，Delta病毒株每人平均可傳染予6至8個人，傳播力遠超本港爆疫以來的病毒株威力，亦有初步證據顯示入院數字和死亡率較以往高，呼籲市民盡快接種新冠疫苗。

至於6宗輸入個案，涉及4宗英國返港的學生及兩名印尼來港印傭。港府下周一(28日)起，將英國調整為「甚高風險地區」，抵港人士不論是否完成接種疫苗，均須強制檢疫21日。