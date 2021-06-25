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零本地感染16日斷纜 確診帶L452R地勤疑機場染疫
2021-06-25
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新型肺炎變種病毒變異病毒株地勤機場客運大樓大埔新達廣場運頭塘邨運亨樓
零本地感染16日斷纜 確診帶L452R地勤疑機場染疫
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零本地感染16日紀錄斷纜！本港昨增7宗新冠肺炎確診，包括感染源頭未明、帶有L452R變種病毒株的27歲港航地勤(#11902)，他沒有外遊紀錄，但工作時會接待抵港貨機機組人員往接受檢測，當局估計他在機場受感染機會較大，將循這個方向調查。患者家人及其他密切接觸者暫未有初步確診，他居住的大埔運頭塘邨運亨樓封區檢測後，沒有錄得新個案。

在香港航空附屬公司任職機場地勤的27歲男患者，上周三(16日)最後一日上班後，翌日曾回公司與約50至80名同事，除下口罩拍攝離職合照，上周五(18日)曾與家人到東涌黃泥屋村金泰屋用膳。他周一(21日)病發後，同日到運頭塘商場向西醫張毅求診。他本身亦有在大埔新達廣場兼職顧客服務工作，周二(22日)最後一次上班，約9名同事須檢疫。


32名機組人員入檢疫中心
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者在機場接待過9班分別來自馬來西亞、越南、台灣和新加坡等貨機機組人員，包括帶他們到中場客運廊做檢測及往貴賓室等結果，其間甚少有交流，餘下大部分時間會逗留在客運大樓6樓休息室。她指，患者的同住父母、胞姊和另一名不同住姊姊，以及其餘近180名密切接觸者均沒有初步確診，料他在機場感染機會較大。中心正調查是否與已知或未知的輸入個案相關，曾接觸的32名機組人員已陸續獲安排檢疫，政府和港大亦正把其病毒基因比對過往個案。患者其中一名姐姐為香港紅卍字會大埔卍慈中學的教師，姪女則就讀大埔浸信會幼稚園，兩間學校要暫停實體課。

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患者確診前多次逗留一號客運大樓。(莊振邦攝)
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大埔公共水井因污水樣本呈陽性，多幢住宅居民要強制檢測。(蘇文傑攝)

梁卓偉指Delta病毒傳播力強籲打疫苗
本港累計131宗確診個案帶L452R，有41宗經分析基因後確認為在印度首先發現的Delta變種病毒。港大醫學院長梁卓偉指，Delta病毒株每人平均可傳染予6至8個人，傳播力遠超本港爆疫以來的病毒株威力，亦有初步證據顯示入院數字和死亡率較以往高，呼籲市民盡快接種新冠疫苗。

至於6宗輸入個案，涉及4宗英國返港的學生及兩名印尼來港印傭。港府下周一(28日)起，將英國調整為「甚高風險地區」，抵港人士不論是否完成接種疫苗，均須強制檢疫21日。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/零本地感染16日斷纜-確診帶l452r地勤疑機場染疫-273334
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