Am730
Am730
Am730
Am730
News
零食文化差異｜美國網紅表演「自隊」濃縮利賓納 英網民冇眼睇
5 小時前
#Hashtags
零食利賓納tiktokribena
零食文化差異｜美國網紅表演「自隊」濃縮利賓納 英網民冇眼睇
news-images
美國網紅Holly Auna拿著濃縮利賓納大口喝，嚇呆不少網民。(互聯網)
 news-images
Holly Auna現在知道要稀釋利賓納才好飲。(互聯網)
 news-images
Holly Auna又試食愛爾蘭Tayto薯片，表示從未食過咁好食的薯片，「為何美國冇得賣？」(互聯網)
 news-images
對於Jaffa朱古力橙餅，若10分滿分，她會俾7分，因不愛朱古力和橙味。(互聯網)

美國28歲TikTok網紅Holly Auna試食傳統英國零食，出事！她近日出PO表示，看過一名英國女子談論在美國買不到利賓納(Ribena)的影片後，即上亞馬遜網購一些來試飲。Auna解釋，多年來，美國禁黑加侖子(blackcurrant)進口，是因為黑加侖子植物帶有一種疾病，可能損害美國本土松樹，但部分州份近年已解除進口禁令。Auna說：「利賓納由黑加侖子製造，在美國，我們沒有這些，我也從未聽過有這種東西。」

Auna打開一支濃縮利賓納後嗅一嗅，表示：「這是我第一次飲利賓納或黑加侖子味的飲品，它聞起來似紅菜頭(beet)。」Auna隨即拿著那支利賓納「自隊」，並大讚：「好好飲！」評語是：「我真的不喜歡它氣味與味道混合，只鍾意它的味道。」

Auna這段「自隊濃縮利賓納」影片旋即引起網民熱議，有數千留言，對於她未稀釋就大啖飲，不少網民都嚇呆。有英國網民留言：「我的英國靈魂已死，你將它(利賓納)good一聲吞落肚！！」另一名英國網民說：「心想，你千萬不要直接喝下，結果你真的這樣！」另一人笑言：「我對著手機尖叫起來！」

面對英國網民的「毒舌」，Auna不得不投降，解釋之前未聽過利納賓要先開稀才適合飲，稀釋後再試，果然比之前好飲，是正常的飲品，不是糖漿。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/零食文化差異｜美國網紅表演「自隊」濃縮利賓納-英網民冇眼睇-277881
#Hashtags
零食利賓納tiktokribena
Am730

東京奧運｜加國記者驚嘆日本7仔係美食天堂「呢樣嘢千祈唔好買！」

外籍男子尖沙咀遇劫損失逾300萬元現金

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
東京奧運｜加國記者驚嘆日本7仔係美食天堂「呢樣嘢千祈唔好買！」
Am730
Am730
外籍男子尖沙咀遇劫損失逾300萬元現金
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多