零食文化差異｜美國網紅表演「自隊」濃縮利賓納 英網民冇眼睇

美國28歲TikTok網紅Holly Auna試食傳統英國零食，出事！她近日出PO表示，看過一名英國女子談論在美國買不到利賓納(Ribena)的影片後，即上亞馬遜網購一些來試飲。Auna解釋，多年來，美國禁黑加侖子(blackcurrant)進口，是因為黑加侖子植物帶有一種疾病，可能損害美國本土松樹，但部分州份近年已解除進口禁令。Auna說：「利賓納由黑加侖子製造，在美國，我們沒有這些，我也從未聽過有這種東西。」

Auna打開一支濃縮利賓納後嗅一嗅，表示：「這是我第一次飲利賓納或黑加侖子味的飲品，它聞起來似紅菜頭(beet)。」Auna隨即拿著那支利賓納「自隊」，並大讚：「好好飲！」評語是：「我真的不喜歡它氣味與味道混合，只鍾意它的味道。」

Auna這段「自隊濃縮利賓納」影片旋即引起網民熱議，有數千留言，對於她未稀釋就大啖飲，不少網民都嚇呆。有英國網民留言：「我的英國靈魂已死，你將它(利賓納)good一聲吞落肚！！」另一名英國網民說：「心想，你千萬不要直接喝下，結果你真的這樣！」另一人笑言：「我對著手機尖叫起來！」

面對英國網民的「毒舌」，Auna不得不投降，解釋之前未聽過利納賓要先開稀才適合飲，稀釋後再試，果然比之前好飲，是正常的飲品，不是糖漿。