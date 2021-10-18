電動車｜中電延長免費充電至明年底 涵蓋54個充電站

港府今年初公布《電動車普及化路線圖》，目標2035年或以前停止新登記燃油私家車，至2050年達至所有車輛零排放。中電今日(19日)宣布延長電動車充電站的免費充電服務至2022年底。

中電目前在九龍、新界和大嶼山主要地區設有54個中速及快速的電動車充電站，合共提供161個充電器。駕駛人士可以下載中電手機應用程式或瀏覽中華電力網站，隨時查看就近的充電站位置、各個充電站的使用狀況及最新消息。

「智易充2.0」接420份申請

另外，中電去年11月推出「智易充2.0」電動車充電支援服務，至今已接獲逾420份來自私人大廈及屋苑管理公司的申請，涵蓋約11.2萬個停車位，並為約九成三申請者免費作初步供電評估，以及就提升大廈供電設備和停車場的電網規劃提供專業意見，為有意申請政府「EV屋苑充電易資助計劃」的合資格私人屋苑及住宅大廈在停車位增設電動車充電基礎設施。

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