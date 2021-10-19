電動車｜去年新登記較2018年急增八倍 與新燃油車比例為1:8.5

港府今年初公布《電動車普及化路線圖》，目標2035年或以前停止新登記燃油私家車，而近年電動車逾趨普及，逾來逾多市民都改購電動車代步。環境局長黃錦星透露，去年共有4,639輛新登記的電動車，較2019年的2,474輛增加近一倍，更較2018年497輛急增八倍；當中以私家車為主，有4,595輛，而貨車及特別用途車輛則分別有35輛和9輛。數據顯示，去年新登記的電動車與燃油車比例為1:8.5，即每8.5輛燃油車便有1輛電動車，若單看私家車的比例更是1:7。

黃錦星書面回覆立法會議員質詢時，公布過去三年新登記電動車數目，並提到截至去年底，機管局車隊已有386輛電動車，佔73%，香港郵政及港鐵則有9輛和5輛，佔3%和1%；房協和市建局則未有採用電動車。

目標2025年政府停車場充電收費

至於充電設施，黃錦星透露截至上月底，公私營機構已共提供逾4,600個供公眾使用的電動車充電器，其中逾1,700個由政府提供，其餘由私營機構提供。他重申，政府的目標是在2025年有不少於5,000個由公私營機構提供的公共充電器，並計劃推動往後再倍增。他亦透露，政府會逐步將充電服務市場化，而政府已籌劃約2025年開始在政府停車場徵收充電費用。

資助計劃批出4萬個充電車位

另外，政府於去年10月推出20億元「EV屋苑充電易資助計劃」，資助現有私人樓宇停車場安裝電動車充電基礎設施，截至上月底已收到逾500份申請，涉及10.8萬個車位，當中180份申請通過審批，涉及逾4萬個停車位，並拒絕6份不合資格的申請。

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