電子消費券｜以書面交表或7月18日後登記 今日獲發首期2000元

早前以書面遞交表格，或7月18日或之後網上登記電子消費券的81萬名市民，今日將獲發首期2,000元電子消費券。連同上月初獲發放首期消費券的約550萬市民，政府合共向約630萬名市民發放首期消費券。

選擇以支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK領取消費券的市民，首期2,000元消費券會直接存入其指定的儲值支付工具帳戶，有關金額會獨立於帳戶內原有的電子錢包，市民在付款時只需開啟應用程式選擇是否使用消費券，然後如常付款。

八達通須拍卡領取

市民如選擇以八達通領取消費券，則可到設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式，在今日起計的3個月內拍卡領取首期2,000元消費券，有關金額將與八達通卡內原有的儲值額合併。市民可如常使用八達通卡付款，若有關付款屬消費券適用範圍的項目，會被自動計入「合資格消費」總額，即已自動使用消費券。

當局提醒，電子消費券並不適用於以下交易類別：

⚫ 政府收費 (例如稅款、罰款、牌照費、隧道費、停車咪錶)

⚫ 公用事業收費 (即水、電、煤氣)

⚫ 公共機構收費 (例如醫院管理局、香港房屋委員會、香港房屋協會)

⚫ 教育開支 (即提供本地及非本地課程的中小學，以及大學教育資助委員會資助的大學收費)

⚫ 購買金融產品或服務 (例如保險)

⚫ 捐款 (包括慈善、宗教及政治組織)

⚫ 直接向非本地商戶購物 (包括於本地透過非本地網上平台購物)

⚫ 個人對個人 (P2P)支付

⚫ 兌換現金

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