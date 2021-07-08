電子消費券｜信和獎賞加碼至2000萬 夥livi bank推105萬元現金券抽獎

政府推出5,000元電子消費券，周日(4日)起接受登記。信和集團繼早前聯同Alipay HK推數百萬元優惠外，今日宣布推出更多優惠，至總值達2,000萬元，憑八達通、Tap & Go拍住賞、Alipay HK和WechatPay HK都能享有優惠！當中包括聯同虛擬銀行livi bank推出的「拉闊生活百萬賞」，買滿300元即可參加總值105萬元的大抽獎。

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信和聯同livi bank推出「拉闊生活百萬賞」，於下周三(14日)至8月31日期間一連7個星期，每周送出30份5,000元「S現金券」，總值105萬元。市民只須於屯門市廣場、奧海城、荃新天地或中港城，以電子貨幣單一消費滿300元，即可參加抽獎。

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另外，市民消費時透過信和集團的「S+ REWARDS」應用程式換取「S點數」，活動期間更有機會每周贏取3,000點，並可於應用程式換取各類禮品，包括音樂會門券、Dyson產品、精選家電等。另外，「S+ REWARDS」會員憑指定優惠碼於livi bank開戶即可獲贈250元回贈，而介紹朋友開戶，更有機會額外獲取5,000元推薦回贈。