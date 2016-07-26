電子消費券｜信和集團商場推出逾2000萬獎賞及大抽獎

財政司長陳茂波今日公布5,000元電子消費券詳情，信和集團商場為全力支持計劃，協助本港經濟重新啟動，除了與AlipayHK及livi bank推出總值超過2,000萬元的獨家優惠及大抽獎之外，未來更會與八達通、WeChat Pay HK及信用卡等多個支付平台合作，於電子消費券發放期間，分階段推出更多驚喜回贈及獎賞。

聯同livi bank連續7星期送出210份5,000元現金回贈

另外，信和集團商場於7月暑假期間將會聯同虛擬銀行livi bank，連續7個星期送出總值105萬元現金回贈！顧客只需於信和集團旗下8大商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、藍灣廣場、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心消費滿300元，即可參加抽獎，以livi bank 消費既可享額外抽獎機會，每星期的30位幸運兒可以獲得5,000元現金回贈獎賞。抽獎機會更是每星期累積，幸運兒有機會贏取高達35,000元現金回贈。同時，信和集團S+REWARDS會員憑指定優惠碼於livi bank開戶即可獲贈250元回贈，而介紹朋友開戶，更有機會額外獲取5,000 元推薦回贈。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，現時集團旗下商場與4大電子支付平台 合作的商戶高達九成，將在各階段與不同的支付平台合作。顧客不但可將消費券用於購買小額消費的日常生活貨品，更可用於購買手提電話、電器及其他高消費商品，甚至在不同類型的食肆及戲院使用；相信會為商場和商戶提升生意額，實現多贏局面。