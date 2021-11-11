電子消費券｜八達通：逾七成市民消費逾4000元 下月16日可領第三期1000元

政府自8月初起發放5,000元的電子消費券，至今已接近尾聲。八達通營業及市務總監李玉兒表示，首批領取消費券的市民中，有逾七成已消費逾4,000元，符合資格可於下月16日，領取第三期餘下1,000元的消費券。

零售金額升2倍

李玉兒又指，8月至10月的日均零售交易額，相較派發消費券前上升2倍，而日均交易筆數亦升1.5倍，當中消費金額以餐飲業佔最多，零售以電子、電器產品的升幅最為凌厲，金額數以億計，她對未來八達通的使用率感到樂觀。

政府自8月初起發放5,000元的電子消費券，當中八達通分3期發放，首二期分別各發放2,000元，餘下第三期的1,000元，市民如已消費首兩期消費券，將可在12月16日時領取。

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