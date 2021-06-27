電子消費券｜用長者八達通領取冇得2蚊搭車？八達通澄清3大流言

電子消費券下周日 (4日)起接受登記。就近日網上流傳有關以八達通卡領取政府電子消費券的錯誤資訊，八達通卡公司今日作出3點澄清。

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錯誤：以八達通卡領取消費券，必須先把儲值限額提升至3,000元。

事實：領取第一期消費券時，儲值限額會自動提升至3,000元，毋須額外辦理提升儲值限額的手續。

錯誤：八達通建議市民多買一張八達通卡領取政府電子消費券。

事實：八達通歡迎市民沿用手頭上任何的八達通登記及領取消費券，亦毋須額外申請新卡。

錯誤：以長者八達通領取消費券，將不能享用2元長者公共交通票價優惠。

事實：以長者八達通領取消費券，仍可如常享用2元長者公共交通票價優惠。

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相較於其餘3個指定儲值支付工具，只需分兩期領取電子消費券，以八達通領取需分三期，首兩期金額為2,000元，最後一期金額則為1,000元。