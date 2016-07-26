電子消費券｜大批市民求助斥「阿茂整餅」 有長者聲稱不適報警

早前以書面遞交表格，或7月18日或之後網上登記電子消費券的81萬名市民，今日將獲發首期2,000元電子消費券。在旺角始創中心的消費券秘書處，今早一度有近百名市民到場求助，稱無法領取消費券，主要為長者，部分人情緒激動，更有人指罵「阿茂整餅」，場面混亂。

有輪候長者報警

近百名市民今早到秘書處排隊，大部分為長者，職員安排他們取籌後再逐一處理查詢。有排隊輪候的長者表示不滿，與職員爭論不果，遂報警求助，並報稱頭暈。警方派員到場了解，並有救護車到場，無人送院。有長者則認為，政府應參考上次派1萬元時的做法，直接將金額發放至市民戶口，減少混亂。

民建聯接過千人求助稱無法領取

民建聯接獲逾1,000名紙本申請人求助，稱未能領取款項，原因包括早前遞交的資料不齊全、未有按時遞交補充資料、填錯資料等。民建聯立法會議員葛珮帆表示，大部分求助人士均為長者，質疑他們要到派發首日才獲悉無法領取消費券，做法不恰當，促當局延長補交資料期限。

民主黨冀安排無法領取者重交資料

民主黨亦接獲市民求助，該黨中委曾自鳴稱，有長者不懂使用短訊，即使當局以短訊通知其申請表資料有誤，他們亦不會接獲相關訊息。民主黨今早嘗試致電消費券熱線查詢，惟線路繁忙未能接通。民主黨促請當局安排仍然無法領取電子消費券的申請人，重新或補充提供資料，以求盡快處理個案。

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