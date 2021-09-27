電子消費券｜屈臣氏推線上線下同步優惠迎消費券 AlipayHK及八達通卡消費獎賞高達565元

第二期電子消費券周五(10月1日)發放，屈臣氏特別於線下及線上同步推出消費券購物5重賞，由9月30日起至11月30日期間，顧客可憑AlipayHK及八達通卡於屈臣氏消費，賺取高達565元獨家獎賞。

獎賞具體包括在屈臣氏門市買滿188元即減15元或滿368元即減45元；在網店買滿500元，同時輸入優惠碼 AlipayHK[AL5]或八達通[OC5]即享九折優惠；多款精選保健、美容、嬰兒及個人護理產品高達185元獨家獎賞；新易賞錢App會員用AlipayHK或八達通卡於屈臣氏消費，即送5元屈臣氏電子優惠券，以及連結八達通卡到易賞錢App，用八達通卡於屈臣氏消費滿150元，即送15元屈臣氏門市優惠券。

另外，即日至10月10日，屈臣氏亦推出精選產品優惠，包括30個裝W 圖案成人三層衛生口罩優惠價一盒68元；TRU NIAGEN®易賞錢會員全線產品買3送1、買5送2，再送高達230元禮物等，而屈臣氏將繼續支援3大支付工具以收取消費券，包括 AlipayHK、八達通卡Octopus及Tap & Go拍住賞。