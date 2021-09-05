電子消費券｜政府增設3中心供補辦手續 長者：新安排不錯

政府5,000元電子消費券計劃，當局上周三(1日)起向書面登記的市民派發首期2,000元，惟大批長者因未能成功領取電子消費券，紛紛到位於旺角始創中心的秘書處查詢及補交資料，連日出現人龍及混亂情況。政府今日(6日)起增設3間服務中心，供補交或更正資料的市民補辦重新登記手續。

長者稱應早一點作出安排

3間服務中心分別位於中環郵政總署、大埔運頭塘鄰里社區中心，以及屯門良景社區中心，開放時間為朝九晚六。其中，在大埔運頭塘的鄰里社區中心，早上已有長者前來補辦手續，但毋須排隊；而中環郵政總局的服務中心，早上亦未見排隊人龍。有到場補辦手續的長者表示，當局新安排不錯，認為多設地點是好事，但應早一點作出安排。至於旺角始創中心的秘書處，繼續有長者前來查詢及補交資料，但有到場的市民稱，不知道加開了3間中心。

陳茂波昨就混亂情況感抱歉

財政司長陳茂波昨日在網誌表示，對上周旺角始創中心秘書處的混亂情況，以及有長者舟車勞頓到旺角辦手續感到抱歉，承認當局在執行、準備和安排上不夠妥貼，有改善空間。他又指，首次推行的電子消費券計劃確實遇到不少挑戰和難題，包括如何協助長者接上「數碼渠道」、更能接受及融入電子模式應用等，並強調當局不應迴避問題，否則社會只會停滯不前。

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