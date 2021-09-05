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電子消費券｜政府增設3中心供補辦手續　長者：新安排不錯
4 小時前
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電子消費券陳茂波長者補辦手續服務中心中環郵政總署大埔運頭塘鄰里社區中心屯門良景社區中心
電子消費券｜政府增設3中心供補辦手續　長者：新安排不錯
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電子消費券｜政府增設3中心供補辦手續 長者：新安排不錯 (蘇文傑攝)

政府5,000元電子消費券計劃，當局上周三(1日)起向書面登記的市民派發首期2,000元，惟大批長者因未能成功領取電子消費券，紛紛到位於旺角始創中心的秘書處查詢及補交資料，連日出現人龍及混亂情況。政府今日(6日)起增設3間服務中心，供補交或更正資料的市民補辦重新登記手續。

長者稱應早一點作出安排

3間服務中心分別位於中環郵政總署、大埔運頭塘鄰里社區中心，以及屯門良景社區中心，開放時間為朝九晚六。其中，在大埔運頭塘的鄰里社區中心，早上已有長者前來補辦手續，但毋須排隊；而中環郵政總局的服務中心，早上亦未見排隊人龍。有到場補辦手續的長者表示，當局新安排不錯，認為多設地點是好事，但應早一點作出安排。至於旺角始創中心的秘書處，繼續有長者前來查詢及補交資料，但有到場的市民稱，不知道加開了3間中心。

陳茂波昨就混亂情況感抱歉

財政司長陳茂波昨日在網誌表示，對上周旺角始創中心秘書處的混亂情況，以及有長者舟車勞頓到旺角辦手續感到抱歉，承認當局在執行、準備和安排上不夠妥貼，有改善空間。他又指，首次推行的電子消費券計劃確實遇到不少挑戰和難題，包括如何協助長者接上「數碼渠道」、更能接受及融入電子模式應用等，並強調當局不應迴避問題，否則社會只會停滯不前。

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相關新聞：電子消費券｜政府增設3間中心處理重新登記

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在大埔運頭塘的鄰里社區中心，早上已有長者前來補辦手續，但毋須排隊。(蘇文傑攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/電子消費券｜政府增設3中心供補辦手續　長者：新安排不錯-283479
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