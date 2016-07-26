電子消費券｜新地再加碼送1700萬元現金券

新鴻基地產宣布，為電子消費券優惠加碼至1,700萬元，讓更多市民受惠，市民在新地商場使用電子消費券累積滿500元 (最多兩張有效單據)，可獲贈20元指定商場或商戶贈券；滿1,000元 (最多三張有效單據)，則可獲贈50元指定商場或商戶贈券。

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另外，The Point by SHKP會員使用電子消費券，除可1元換1分的外，每個月更可額外賺取500分，優惠期內最多可獲贈額外2,500積分。

WeChat Pay HK能憑較低門檻換領贈券

市民使用WeChat Pay HK和八達通使用消費券，將有額外優惠。市民若透過WeChat Pay HK使用消費券，能憑較低門檻換領贈券，只需消費滿300元便可獲贈20元指定商場或商戶贈券，而消費滿800元便可獲贈50元指定商場或商戶贈券。而由即日起至8月14日，市民透過商場內指定連結，登記以WeChat Pay HK領取消費券，便可獲得40元WeChat Pay HK電子現金券，可於22間新地旗下商場使用。

八達通送額外餐飲購物獎賞

新地亦聯同八達通推出額外餐飲購物獎賞，市民於22間新地商場，指定餐飲食肆及餐飲零售商戶，以八達通消費滿600元 (最多3張有效單據)，即可獲贈30元新地商場電子贈券。