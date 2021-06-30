電子消費券｜新巴城巴與AlipayHK合作 新用戶獲50元乘車迎新獎

新巴城巴今日(1日)宣布，即日起至下月31日會推出兩項「電子禮券乘車優惠」，方便乘客使用AlipayHK「易乘碼」乘搭新巴城巴，而有關優惠更可配合政府的電子消費券同時使用，包括「新巴城巴專屬迎新獎賞」和「新巴城巴勁賞掃」優惠。

其中，AlipayHK的新用戶可獲總值50元、可用作乘搭新巴城巴專營路線的電子禮券迎新獎賞，包括5張4元禮券及10張3元禮券。至於另一優惠，AlipayHK用戶在使用有關應用程式，掃描於新巴及城巴設施內的二維碼，包括車廂「動態巴士站顯示屏」、巴士站候車亭的「實時到站電子顯示屏」及個別巴士站站柱相關優惠宣傳品，即可獲2元和1元「勁賞掃」電子禮券各一張；推廣期內每名用戶每月可換領「勁賞掃」禮券一次。

新巴城巴表示，AlipayHK用戶用「易乘碼」乘搭旗下專營巴士路線時，可自動消耗禮券以扣減車資。