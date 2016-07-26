電子消費券｜新登記AlipayHK及保誠Pulse用戶 即送過百元獎賞

電子消費券下月4日起接受申請，支付平台之一的AlipayHK與保誠保險合作，市民於下月2日至8月15日期間登記成為「Pulse by Prudential 健康應用程式」用戶，並輸入「2021」推薦碼，即可獲贈AlipayHK 35元禮券；若同時為AlipayHK新登記用戶，更可享額外70元迎新獎賞，即合共105元優惠。

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AlipayHK日前宣布推出「超離地特別賞」，活動會分6個階段進行，每個階段首兩名合資格用戶只要成功以AlipayHK登記消費券，即可獲得有關特別獎賞。保誠保險表示，將在「超離地特別賞 — 階段五」(即8月1日) 送出第五彈獎賞，當日的幸運兒可獲「保誠香港網球公開賽」貴賓包廂入場門票。

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疫苗抽獎共送過億元保額

另外，為鼓勵市民接種新冠疫苗，保誠保險早前亦將推出「新冠疫苗接種大抽獎」，合共每年送出總保額逾1.3億元，參加者同樣須透過「Pulse」手機app登記。

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