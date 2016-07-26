電子消費券｜李玉兒：用八達通領取消費券更具彈性

電子消費券下月4日起接受登記，市民最快8月可獲發第一期消費券，八達通是發放平台之一，公司營業及市務總監李玉兒在電台節目表示，八達通最長可有7個月時間使用消費券，較其他平台的4個月多，更具彈性。

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對於其他營辦商分兩期發放儲值額，八達通要分三期發放，李玉兒指市民登記後最早可於8月1日收到第一期2,000元儲值額，10月1日收取第二期2,000元，最快12月16日已可領取餘下的1,000元。

涵九成可使用消費券的商戶及服務

李玉兒又指，八達通已涵蓋超過九成可使用消費券的商戶及服務，包括公共交通，她相信可滿足全港市民需求，公司擴大商戶種類至電子產品及網購，亦有消費券使用獎賞，若市民想以消費券購買較昂貴產品，可要求商戶分單。八達通系統可識別到市民消費時，哪些項目是消費券範圍、花費的金額，市民可透過手機應用程式、網頁及電話熱線查詢消費券交易紀錄。

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李玉兒又指，市民在選擇使用支付商領取消費券時，要視乎信賴度，以及能否滿足消費需要，八達通會有不同優惠，贈予選用八達通領取消費券的市民，最多會有118元增值額，相信可吸引市民使用。