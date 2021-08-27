電子消費券｜民主黨倡派多5000元 學童都有份

電子消費券首期2,000元已於8月1日起發放，民主黨認為，消費券金額過少，未能覆蓋市民生活開支，對提振經濟作用有限，建議派多5,000元，並容許學童領取，減輕低收入家庭的經濟負擔，以及容許長者以領取現金代替電子消費券。民主黨會將有關倡議去信財政司長陳茂波。

民主黨經濟及工商政策發言人陳堡明表示，收到不少市民反映，認為消費券金額少、分太多期發放，僅用1至2周已花光首期2,000元，質疑其提振經濟的作用。

添置開學用品增負擔

開學近了，民主黨青年政策副發言人曾自鳴指，根據消委會早前調查，中學課本價格最高加幅超過5%，平均加幅亦達2.4%，有許多低收入家庭正苦惱為子女添置校服等新開學用品，動輒須使用超過5,000元，認為政府應延伸至學童也可領取消費券，以減輕家長負擔。

相關新聞：

【5,000元電子消費券懶人包】申請流程、如何使用、各平台優惠、購物攻略及套現大計

電子消費券｜小心騙案！認實呢6組電話號碼免因小失大

電子消費券｜Tap & Go虛擬卡轉帳教學