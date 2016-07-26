電子消費券｜沙田新城市廣場將投入逾千萬推廣 最高獲贈2,600元購物消費券回贈

第二期電子消費券後日(10月1日)派發，有商場準備就緒，投入逾千萬元推廣費爭客，料人流及生意額可達雙位數字升幅。

沙田新城市廣場將投入逾1,000萬元推廣費，比首期消費券的相關推廣場加一倍，推廣活動為「電子消費券第二期．開心3重加倍賞」，以延續電子消費券的購物狂熱。

最高可獲2600元購物消費券回贈

主菜「電子消費券3重加倍賞」在政府「發券」當日同步展開至11月30日。市民最高可獲2,600元購物消費券回贈，分別為場內消費滿3,000元可獲600元及消費滿8,000元可獲800元商戶購物消費券，另外消費滿20,000元的顧客更可即獲1,200元包括一田超市、萬寧現金券及Movie Town電影門券。新城市廣場更與四大合資格營運商聯手推出全年消費券回贈優惠「全年慢慢搣．一路密密賞」， 即日起至12月31日期間，市民透過Wechat Pay HK 消費低至300元即可獲20元的商場餐飲現金券，而消費滿800元即可獲50元的美妝或運動商戶的商戶現金券；至於透過八達通在餐飲商戶消費滿600元亦可獲30元的新地商場電子禮券。

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消費可獲「麵包超人」紙袋

而活動的頭炮活動「《麵包超人日慶典》超激賞」已經展開，顧客於新城市廣場內的《麵包超人日慶典》期間限定店使用合資格支付平台任何消費即可獲贈印上「麵包超人」可愛模樣的購物紙袋乙個，消費滿400元更可獲得限量禮物包乙個。而「麵包超人」亦會於10月3日及10日現身會場與一眾粉絲們慶祝其33周年「麵包超人日」。同場設3米長麵包超人角色打卡牆、麵包超人及細菌人閃爍氣球打卡位，以及活動攤位讓大人小朋友一同動手製作專屬的麵包超人氣球及襟章， 讓大家到場盡情打卡及購買會場限定商品。