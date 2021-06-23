電子消費券｜海港城時代廣場推登記消費券即送優惠券800元

消費券下月4日開始登記，有商場率先推出吸客優惠，九龍倉置業旗下兩大商場海港城及時代廣場，由7月5至9月5日會與AlipayHK、WeChat Pay HK及 Tap & Go「拍住賞」合作，推出消費券登記獎賞，無上限免費派發HK$800商場購物優惠券。

消費券登記獎賞無需任何消費，每人即可於推廣期內分別到海港城及時代廣場免費換領HK$400購物優惠券各一次(總值HK$800)，不設名額。以專屬連結登記及領取消費券，更有額外商戶優惠券及可參加特備節目。

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x AlipayHK專屬優惠詳情

(1) 凡透過「海港城及時代廣場 X AlipayHK專屬連結」登記成為AlipayHK新用戶，即可獲贈總值HK$70迎新獎賞，包括海港城及時代廣場HK$35電子禮券兩張，於兩大商場超過30間指定運動用品商戶使用。

(2) 成功登記並以AlipayHK 領取政府電子消費券，有機會換領海港城及時代廣場city'super HK$50電子禮券一張。

x WeChat Pay HK專屬優惠詳情

凡透過「海港城及時代廣場 X WeChat Pay HK專屬連結」成功登記並以WeChat Pay HK領取政府電子消費券，可獲贈海港城及時代廣場HK$40電子現金券一張，於兩大商場超過100個指定美容品牌使用；同時可專享Facesss、LCX及其他美容品牌之購物禮遇。

x Tap & Go「拍住賞」特備節目詳情

Tap & Go「拍住賞」用戶只需於手機錢包內參加問答遊戲，並成功登記及以Tap & Go「拍住賞」領取政府消費券，即有機會於7月參與在海港城舉辦的特備節目。