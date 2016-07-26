電子消費券｜消委會接獲42宗投訴 唔同支付平台購物折扣有差別

電子消費券周日(1日)起陸續派發，消委會至今接獲42宗相關投訴，並於上周四至昨日查詢約250間商戶及商場的不同推廣優惠，包括30多間零售商戶、33項健身美容服務、108間商場提供的優惠等，發現商戶的優惠及推廣種類繁多，以及會不時更新，提醒消費者應細心比較，看清優惠是否真的有「著數」。

消委會舉例指，有商場優惠涉及消費滿指定金額送商場現金券，但設有名額限制，每日只有30人能享受優惠；另外，亦有商場指，消費滿指定金額便可獲折扣優惠，但透過不同支付平台使用消費劵，折扣不一樣，使用以WeChat Pay HK可以盡享優惠88折，但使用其他平台則只有9折。

消委會提醒，使用消費券的大額消費不設退貨、退款或冷靜期，同時要留意消費的最低金額、時限或人數上限，以及應細心比較不同優惠，保留單據和相關推廣資料，以便有爭議時作為憑證。

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