電子消費券｜消委會接102宗投訴 涉商戶優惠及支付平台技術

政府早前開始發放首期2,000元的電子消費券，截至上周五，消委會共收到102宗電子消費券相關的投訴。消委會總幹事黃鳳嫺在電台提醒消費者，使用消費券不設最低消費，亦要留意用消費券交易退款時，商戶必須退回客戶的消費券戶口。黃鳳嫺表示，84宗投訴涉及「早鳥優惠」、禮券或某些商戶未能完成交易，49宗涉及支付平台技術及客戶服務，其餘則是加價及商戶不肯退款或退款有問題等。

百貨公司退款以現金券取代

黃鳳嫺指有個案是顧客到百貨公司用消費券，消費數百元，但百貨公司以對方用消費券為由，不能享有公司本身的優惠，申請退款時，百貨公司亦拒絕將款項退回消費券戶口，只提供公司現金券取代。她說有關做法不合理，某程度上是損害消費者權益，等於強迫消費者要到百貨公司消費。消委會將跟進個案，與百貨公司調停。

商戶內部協調不周應檢討

黃鳳嫺又提到，收到投訴人指在一間知名商戶購買電器，但對方表示，用消費券需透過商戶客戶服務中心部門購買。投訴人致電中心，對方又要求他到門市購買，當他到門市，門市又要他致電中心。投訴人要來回多次，才成功在門市購買電器，而且商戶表明用消費券購物不設退款。黃鳳嫺認為，若因為商戶內部協調不周，為消費者增添麻煩，商戶應檢討。

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