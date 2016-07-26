電子消費券｜消委會收26宗投訴兩宗涉藥房 商會重申不收任何額外費用

電子消費券昨起陸續派發，沙田有藥房昨向支付八達通電子消費券的市民收取2%手續費，引起社會關注，涉事藥房今日改為只收現金。消委會表示，截至今午5時共截獲26宗與消費券相關投訴，其中兩宗與藥房相關，涉事商戶或違反與相關支付平台訂定的合約，促有關平台了解並採取行動。

據了解，涉收取手續費的藥房為港九藥房總商會屬下會員。港九藥房總商會今日指，商會正了解有關事件，並重申屬下藥房在處理各個收費平台的電子消費券時，必須遵從操作守則，以及履行價格及服務承諾，不會收取任何額外費用。商會強調，會監察屬下會員，繼續為市民提供便利，貫切「正版正貨」及「信心保證」的服務承諾。

消委會：投訴主要涉登記或商戶優惠

至於消委會接獲的投訴，10宗涉服務質素、九宗屬價格爭議，其餘七宗涉銷售手法、延誤送貨、終止或更改合約等。消委會指，由於消費券昨才開始發放，投訴主要涉及早前登記消費券或商戶優惠時的問題。

呼籲消費者毋須急於使用

消委會將繼續密切關注消費券計劃推出後，各商戶的營銷手法，並呼籲業界自律，配合電子消費券計劃安排。消委會提醒，消費者可列出一些心儀貨品或服務清單、心儀商戶等，再瀏覽有關商戶針對使用消費券訂下的條款詳情，例如優惠是否限制透過指定電子支付平台交易、使用有效期，或可否與其他優惠同時使用等，毋須急於取得消費券後第一時間匆匆使用。

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