電子消費券｜百佳推88元、188元及288元3大超級組合

政府昨日派發首輪2,000元消費券，百佳超級市場及百佳網店推出多項消費券狂賞攻略，包括精選產品超級組合、AlipayHK及八達通卡獨家折扣優惠券、以及易賞錢會員專享電子禮券優惠等。

百佳店舖接受3大消費券支付工具，包括八達通卡、AlipayHK及Tap&Go拍住賞，而百佳網店則接受AlipayHK及八達通卡。易賞錢會員同時賺易賞錢積分儲印花，換領更多獎賞。由昨日起至9月期間，百佳將分別推出88元、188元及288元的三大抵到盡超級組合。

百佳推出AlipayHK獨家消費賞，所有以AlipayHK登記消費券的用戶，只需透過AlipayHKApp，即可領取總值130元百佳電子優惠券，以及領取獨家產品折扣優惠券。另外，百佳推出3重八達通卡折扣優惠。以八達通卡登記消費券的用戶只需透過八達通卡App，可領取總值60元的百佳電子優惠券。易賞錢會員於昨日至29日期間，凡於星期五、六、日於百佳店舖以八達通卡單一消費滿150元，即送15元優惠券。

AlipayHK用戶推廣期內可賺最高215元獎賞

所有AlipayHK用戶於推廣期內本月首次連結「易賞錢」會員帳戶於AlipayHK App並選取消費券，即可賺最高達215元獎賞，包括全新註冊用戶即送70元禮券、連結易賞錢帳戶即可換領15元購物獎賞；領取130元百佳電子優惠券；以消費券購買百佳、屈臣氏及豐澤電子禮券即賺易賞錢積分兼享額外20%積分，電子禮券有效期長達1年等。

門市買禮券滿千元送兩張50元優惠券

由即日起至本月15日，百佳推出門市獨家優惠，購買任何面值禮券或電子禮券滿1,000元，即送兩張50元優惠券，總值100元。優惠券限期為本月31日，可在下次購買任何產品滿150元或以上時使用。另外，易賞錢手機應用程式會員於昨日至31日期間於百佳網店消費，凡以AlipayHK或八達通單一消費滿600元，可獲額外40元電子優惠券，並將於下月10日存入百佳網店帳戶的「我的錢包」內，每個帳戶可獲1張電子優惠券。

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