電子消費券｜第二期明起發放 1.7萬人重新登記同可領首期
1 小時前
電子消費券｜第二期明起發放 1.7萬人重新登記同可領首期
第二期電子消費券明起發放，財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，早前部分市民需要重新登記，當局共收到1.9萬個申請，當中1.7萬名合資格，明天可補領第一期消費券；有約1,300人為重複登記，其餘則屬於不合資格或資料不準確。
王學玲今日(30日)於商台節目稱，第一期消費券情況大致暢順，整體有七成市民選擇以八達通領取，有兩成選擇使用支付寶香港Alipay HK，而WeChat Pay HK及Tap & Go則分別佔5%。她又指，四間支付工具總共增加300萬個新用戶，亦增加6.5萬個新申請商戶，認為已做到鼓勵市民使用電子支付的功用，並相信電子消費券對經濟的提振作用，較當局早前預計的0.7%高。
八達通須拍卡領取
王學玲提醒，市民如果以八達通領取電子消費券，需要到便利店或港鐵站公共交通補貼領取站拍卡；若使用其餘三個支付工具便會直接存入電子錢包。
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