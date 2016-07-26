電子消費券｜第二期消費券今發放 政府：過程非常暢順

政府今日經4間儲值支付工具營辦商，向約550萬名在7月17或之前完成登記市民發放第二期消費券；另約1.7萬名於以書面表格重新登記的市民，亦已在今日獲發第一期消費券。財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲在電台表示，第二期電子消費券在今日凌晨開始發放，過程非常暢順，凌晨一時前已全數發出。

用八達通要拍卡領取

她提醒，選擇以八達通收取消費券的市民要「多做一個動作」，到港鐵站或公共交通交匯處領取站、指定便利店和超市、八達通服務站或八達通手機應用程式拍卡領取消費券。她說，到便利店或超市拍卡領取消費券的市民，記得要告知收銀員領取消費券，早前一些以為登記出問題的市民，其實已成功登記，只是無去拍卡。

至於選擇以支付寶香港、Tap & Go或WeChat Pay HK的市民，消費券已直接存入指定帳戶，金額會獨立於帳戶內原有的電子錢包。

王學玲指，有商場商戶趁第二期消費券發放，再推出新一輪優惠，相信對經濟有正面效果。

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