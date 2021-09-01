電子消費券｜過百市民今晨續排隊查詢 當局稱已加強人手

政府昨為81萬名以書面登記或在次輪電子登記的合資格市民，發放首期2,000元電子消費券，惟不少市民昨日方知道因種種原因「冇得攞」，到消費券辦事處查詢，場面混亂。今晨繼續有過百名市民到位於旺角始創中心的辦事處排隊，大部分是長者，人龍更排到商場外。財政司長辦公室則表示，已加派人手處理個案。

長者斥「煩到啲老人家病咁濟」

有長者今早致電電台節目訴苦，聽眾葉先生表示，他代替媽媽領取消費券，惟未能成功領取，這個星期已先後到辦事處三次，發現內裡只有10個櫃位，故每次都要等候兩小時。但他說，每次諮詢完仍有不清晰的地方，昨日才被告知替媽媽領取需要簽署委託書，故今日稍後時間要再去排隊。

聽眾鄧婆婆亦未能成功領取消費券，她則斥政府安排「幼稚」，形容措施「煩到啲老人家病咁濟」。她說，由於她居住上水，不打算到旺角辦事處，已請求政黨求助。

葛珮帆倡派員致電未成功領取者

民建聯立法會議員葛珮帆於電台節目稱，昨日各區辦事處電話響個不停，接收市民無法領取消費券的求助，憂慮當局只設一個辦事處未必能消化大批市民查詢。她又建議，當局應派員親自致電未能領取的長者，解答他們的疑難。油尖旺區議會副主席朱子洛則稱，民主黨亦收到大批市民求助，部分市民剔漏「在港居住聲明」，亦有人填寫家居電話，故無法收取短訊。他強調，部分申請市民因對電子器材不熟悉，才會選用書面登記，批評政府以手機短訊通知的做法矛盾。

王學玲：無法逐一致電確認登記情況

財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲則指，當局內部已調動人手，加派人員處理個案；消費券辦事處上月中起逢周一至五開放，朝9晚6，本周六和下周六亦將額外開放，同樣朝9晚6，冀盡快處理市民查詢。

她說，在登記消費券時已提醒市民填寫能接收短訊的電話號碼，而當局亦有向電訊商跟進未能成功發放短訊的個案，並已立即安排重新發放。但她指，由於登記市民眾多，當局無辦法逐一致電確認登記情況，故已促請市民利用熱線185000的語音系統查詢登記狀況。

政府昨晚公布，因應有部分市民未有察覺之前遞交的登記，因資料有誤或不齊全等原因而未獲進一步處理，決定延長以書面表格重新遞交登記多兩星期。經核實資格後，合資格市民一般會在遞交登記約1星期內收到登記結果的短訊通知。當局昨日亦陸續發送手機短訊或應用程式推送通知給次批81萬名市民，若仍未收到通知者，可透過熱線185000的語音系統查詢登記狀況。

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