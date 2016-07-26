電子消費券｜零售業生意額昨至少增半 飲事業料可吸納150億元

5,000元電子消費券計劃，首批550萬名合資格市民昨日起已陸續收到首期2,000元，有商場出現人潮，大批市民外出消費。香港零售管理協會主席謝邱安儀於電台節目表示，零售業昨日生意有至少五成升幅，部分商戶更倍增；稻苗學會會長黃傑龍則指，飲食業昨日生意額增加約一成，恢復至疫情前的九成水平。

謝邱安儀指，昨日不少商戶的銷售情況及人流都有所帶動，尤其是商場店鋪，人流更加暢旺。她指，市民於日常用品的消費有增加，即使是貴價商品如首飾均見銷情增長，有一家大細將數張消費券「夾分買一件心頭好」。她估計，相信零售業長遠而言會有高單位數至低雙位數的增幅。她指，留意到有商戶多收市民費用，例如收取服務費等，提醒消費者注意，付費前應查詢清楚。

黃傑龍指，由於近月疫情放緩，市道已有所改善，飲事業生意額近期已回復至疫情前的八成水平，昨日不少食肆生意再錄一成增幅，「人流旺飲食就唔會差」，認為消費券整體上做到帶動消費的效果。他強調，消費券不是「100米短跑」，而是長跑，希望對推動經濟有持續力。至於四種支付平台中，他指市民使用比例為「四三二一」，有約四成市民以八達通使用消費券、三成人使用支付寶香港、兩成人使用Tap & Go、一成人使用WeChat Pay HK。

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