電子消費券｜黃家和：首期發放增15%營業額 冀聖誕前再放寬防疫措施

第二期電子消費券後日(10月1日)發放，香港餐飲聯業協會會長黃家和預計，將對餐飲業將有很大幫助。他說，早前發放首輪消費券初期，餐飲業整體營業額上升約15%，但隨著市民已花光金額，近期的經濟效應已大減。他又指，消費券計劃整體發放360億元，預計逾半金額會落入飲食業，對業界非常重要。

對於政府昨日(28日)公布將「疫苗氣泡」中的D類食肆宴會人數上限，由180人放寬至240人。黃家和於港台節目稱，安排對主要經營小型宴會的食肆有幫助，預計營業額可增兩成。他指，目前距離聖誕旺季只有3個月，期望若疫情持續受控，當局可以繼續放寬相關限制。

黃家和亦提到，以往飲食業有約8%生意額源自內地旅客，促請政府於年底前通關，盡快帶動經濟復甦。

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