電子消費券｜首期2000元周日發放 支付平台指有方法防套現

政府消費券計劃，首批合資格人士最快將於周日(8月1日)獲發放首期消費券。根據當局統計，截至昨日下午6時，已收到超過650萬個登記。當局收到的登記中，包括約618個經電子登記，以及約33萬個書面登記。

八達通營業及市務總監李玉兒在電台節目表示，市民在3個月内到港鐵公共交通補貼領取站，或指定便利店和超市拍卡，又或用八達通手機程式拍卡，即可領取首2,000元，最近商戶登記有明顯增加，消費券發放後並亦有方法防範市民套現，或用於政府服務等不屬消費券範圍的用途。

部分商戶歡迎市民分單

李玉兒預計後日市民會較踴躍，會安排服務大使在港鐵站協助市民領取，若同時有大批市民領取消費券，可能需要排隊，但暫時相信系統能負荷。她指八達通儲值額和每次消費上限為3000元，相信絕大部分交易都用得到八達通，而部分商戶歡迎市民分單，或3,000元以外的餘額用現金支付，相信能方便市民。

支付寶香港指消費券會自動入賬

支付寶港澳台地區總經理李詠詩則指，用戶後日登入支付寶戶口，便會看到首期2,000元的入賬，無論是否用完，都會在10月1日獲得第二期的3000元，共5000元需於5個月內用完，若涉及超過5,000元的大額消費，則可綁定信用卡支付餘額。

至於購物後退款安排，李詠詩指與平日無異，會根據用戶使用綁定的信用卡或消費券支付，將款項退回信用卡或消費券內，若有退款相關的可疑交易，支付寶會作出調查。她又指的士、港鐵及多間巴士公司都支援支付寶，近期安裝支付寶系統的小商戶亦增加1.3倍。

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