電子消費券｜Tap & Go「拍住賞」專頁讓市民輕鬆登記

香港電訊旗下的Tap & Go「拍住賞」手機錢包，就政府宣布將於7月4日開始接受市民登記消費券計劃，特設Tap & Go「拍住賞」消費券專頁，方便市民即時登記消費券計劃，及透過Tap & Go「拍住賞」在本地商戶的實體及網上店鋪使用消費券購物。

由下月4日起，Tap & Go「拍住賞」用戶只須登入其手機錢包，輕鬆一按Tap & Go「拍住賞」消費券專頁，複製頁面上專屬的特定識別號碼(只須於6月下旬起更新手機錢包便可獲取特定識別號碼)，按頁面指示進入政府的中央登記系統，並利用已複製的特定識別號碼進行消費券計劃登記。用戶在選擇以Tap & Go「拍住賞」領取消費券並成功登記後，將會收到政府的短訊通知。

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Tap & Go「拍住賞」消費券專頁的登記流程如下：

按下方的「消費券計劃」橫額進入Tap & Go「拍住賞」消費券專頁。 複製頁面上專屬的特定識別號碼。 按「繼續」進入政府中央登記系統，並按指示選擇以Tap & Go「拍住賞」領取消費券。

Tap & Go「拍住賞」手機錢包讓用戶盡享安全及便捷的購物及支付體驗，包括：

適用於超過10萬個本地消費點

接受Mastercard®2、銀聯3及轉數快4收款的商戶

支援Apple Pay、Google Pay及銀聯雲閃付App

本地商戶的實體及網上店舖(可於全港接受Mastercard®卡支付的網上購物平台及接受Mastercard感應式支付的實體商戶購物，以及接受銀聯閃付及二維碼之本地銷售點及網上購物平台消費)

大額消費

實時交易紀錄

開戶手續簡易，即下載即用

(網站)