電子消費券｜Tap & Go虛擬卡空白一片 成功登記市民有錢用唔到

政府5,000元電子消費券計劃，8月1日起已發放首期2,000元。本報接獲讀者投訴指，在Tap & Go登記消費券後，雖在8月1日已收到短訊提醒電子消費券可供使用，但他兩日後登入Tap & Go電子消費券計劃頁面，不斷出現錯誤訊息，虛擬卡無法顯示電子消費券金額，直至到目前為止問題仍未解決。

投訴人：所有可行方法都已經試過

經Tap & Go登記電子消費券的市民，會分別獲發一張銀聯虛擬卡及一張Master Card虛擬卡，各有1,000元；如需一次過使用2,000元，須先經Tap & Go應用程式進行虛擬卡與虛擬卡之間的轉帳。不過，投訴人指其應用程式頁面一直無法顯示金額，他曾嘗試刪除應用程式重裝，並再重新登入，甚至更換裝置，問題仍然持續。投訴人曾以電郵詢問Tap & Go有關事宜，對方回覆「會在24小時內回覆」，然而一直卻未有回音，投訴人形容：「所有可行方法都已經試過」。

投訴人續指，一進入電子消費券計劃頁面，就會彈出「請聯絡拍住賞服務熱線28880000(ref：1998)」的訊息。他致電熱線逾句鐘，仍未有客服接聽電話，最終耗時逾兩句鐘才能接通，但對方表示需時3至4個工作天才能處理。

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