電子消費券 增3辦事處補鑊 陳茂波為亂象致歉

電子消費券書面申請人上周三(1日)可收到首期款項，但為數不少的市民因各種原因未能如期收款，上周連日來湧至旺角的消費券辦事處，造成混亂。財政司長陳茂波昨在網誌就情況致歉，承認準備和安排上不夠妥貼，當局已延長補辦手續的限期，今日起更增設3個補辦手續服務中心，盼便利各區市民。



位於旺角始創中心的消費券秘書處，連日來有大批人到場處理電子消費券事宜，包括未收到、欲查詢或補交資料的市民，當中有不少不諳電腦的長者，其間大部分輪候市民情緒激動，更有人批措施「阿茂整餅」。陳茂波指在上月14日登記期結束後，仍有約有1.9萬個申請因資料不全或有誤而未能處理，在隨後兩周的補交期則已收妥約5,000個重新登記。



增3間補辦手續服務中心

不過，不少人在上周三發放當日因未有如期收款才發現未成功登記，遂湧至辦事處查詢。陳茂波指，當局同日已宣布立即額外加開兩周補辦手續時段，本月首3日已收到3,000多宗補交申請。除延長期限外，當局宣布今日起會在中環郵政總局、大埔運頭塘邨運頭塘鄰里社區中心和屯門良景邨良景社區中心，增設3間補辦手續服務中心，平日朝九晚六提供服務至本月15日，方便餘下市民重新登記。



強調有效刺激經濟

陳茂波對上周始創中心的混亂情況，以及有長者舟車勞頓到旺角辦手續感到抱歉，承認當局在執行、準備和安排上不夠妥貼，有改善空間。他又指，首次推行的電子消費券計劃確實遇到不少挑戰和難題，包括如何協助長者接上「數碼渠道」、更能接受及融入電子模式應用等，並強調當局不應迴避問題，否則社會只會停滯不前。

此外，他提到已有630萬名市民領取首期消費券，形容這對市道帶來有效刺激，商戶生意明顯增加，充分反映到計劃成效。他期望，下月1日首批市民在獲得第二期消費券時，能為市場帶來新一輪消費力。