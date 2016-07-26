電子消費券 首日逾150萬人登記 「答問題」最快手 智方便全日龜速至唔方便

政府發放的5,000蚊電子消費券昨開始登記，截至昨傍晚6時，共約155萬名市民成功遞交電子登記，當中130萬名登記人利用申領去年現金發放計劃(派1萬蚊)資料回答相關保安問題，作身份認證，毋須輪候。今次登記亦可透過政府的「智方便」手機App認證身份，原意簡化登記程序，不過昨以此方式登入網站人數眾多，全日「龜速」，輪候人數一度逾30萬人，預計需時亦逾1小時。

電子消費券昨晨6時起開始接受登記，網站運作暢順，如以回答保安問題認證身份，即以去年領取1萬元的資料作保安認證，毋須輪候。不過以「智方便」登記就另一回事，早上9時許，政府表示，「智方便」系統繁忙，透過此方式輪候時間較長，至中午12時，近70萬人成功遞交電子登記，但當中近60萬登記人均以「答問題」認證。至下午1時半，政府資訊科技總監辦公室承認，「智方便」系統昨晨極度繁忙，令以該App登記電子消費券及認證身份時一度出現障礙，雖已回復正常運作，惟使用人數眾多，登記仍需要輪候一段時間。發言人強調，網站運作暢順，使用其他認證身份方法登記也過程順暢，例如「答問題」登記程序僅需數分鐘便完成，並呼籲市民毋須急於在首兩天登記，重申只要7月17日或之前完成登記，均會同步在8月1日收到第一期消費券金額。

本報昨午3時半再嘗試以「智方便」登記時，有逾24.7萬人在輪候，預計進入登記平台時間及需要等待時間均多於一小時。及至下午5時，仍未能夠以此方式進入登記平台；17分鐘後終排完隊，但竟顯示「502 Bad Gateway」，之後點擊「上一頁」，顯示已排頭位，數秒後顯示「智方便」登入二維碼供掃描確認，不過以手機「智方便」掃碼後，網站又顯示「網絡異常」，幾番嘗試後，並在手機選擇「繼續」，網站返回消費券登記網站，不過指出「無法認證你的身份或已被你拒絕提取個人資料」，須重新經「智方便」進入系統。同時，「智方便」App則顯示「未知異常」或「網絡繁忙，稍後再試」，無法再次登入。於是約於下午5時24分重新輪候，又要在近12.2萬人後排隊，料需時44分鐘；至7時許再遇同類網絡繁忙問題，幾番嘗試，不斷掃碼、在「智方便」不斷「授權」等終於成功，足足耗時3.5小時。至於選用在網頁以「答問題」方式作身份認識，只須按網站指示一步步輸入各項資料完成登記。首先輸入身份證號碼等資料後，便需回答保安問題，包括在去年政府派1萬元計劃時所登記的電話號碼資料，以及收款方法，如銀行戶口最後5位數字等。過程中最多人投訴的，相信是每個頁面均要求通過防止自動化程式濫用服務的驗證機制，如透過辨認交通燈、汽車等圖片認證。如順利過關，最終可選擇領取消費券的支付工具，網站有截圖指引登記人透過該支付工具程式填報相關戶口號碼。

政府籲市民毋須急於登記，不過因應各支付工具為「吸客」推出五花八門優惠，例如八達通早前宣布首200萬個選用八達通登記用戶，可獲最多額外118元增值額；WeChat Pay HK則有每日抽獎活動，每日一位幸運兒獨得5,000元加碼獎賞大獎，除大獎，亦有機會抽出不同「加碼賞」，令首天登記反應熱爆。其中Tap & Go「拍住賞」App更須輪候登入。

另外，市民亦可選擇以實體表格登記，8月14日截止日期前完成登記則可在9月1日收到第一期電子消費券，較網上登記遲一個月。財政司長陳茂波昨落區協助市民登記，並到訪商戶了解電子支付使用情況。他亦於網誌提及消費券計劃，指首次嘗試新安排，看到不少商戶把握機會採用電子支付，各界也提供不同折扣或促銷，提升市民使用電子消費券興趣，達致計劃目的，並有助推進電子支付基建發展，營造更多新商機及多元化就業機會，為經濟增添動力。



方保僑相信伺服器容量問題

對於以「智方便」登記出現大塞車及「甩轆」情況，資訊科技商會榮譽會長方保僑指，「智方便」原意不用填資料，可直接選擇支付平台，今次「甩轆」相信主要因伺服器容量問題。他解釋，據他了解截至上周「智方便」用戶僅50萬名左右，以今日輪候人次情況，估計有很多非「智方便」用戶市民同樣使用此方式輪候，致系統繁忙，當局已臨時改變網站設計，把「沒有『智方便』」登記方式置於第一個選項，減少「啲人係唔係都揀第一項」的機會。至於本報遇到「502 Bad Gateway」的程況也屬容量問題。就有市民批評確認方式不方便，如上述的「我不是自動程式」等，方保僑則解釋有關做法是阻止網絡機械人，在大型高流量網站無可避免，而目前以圖形作認識機制較「填數字」可靠，冀市民理解。