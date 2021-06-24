電子消費劵｜太古地產夥Tap&Go於旗下商場推逾470萬元獎賞

政府電子消費券即將開放登記，作為電子錢包營辦商之一的Tap&Go「拍住賞」與太古地產合作，在旗下三個香港購物廣場，即太古廣場、太古城中心及東薈城名店倉，推出總值超過470萬元的購物獎賞和精彩體驗。

由7月30日至10月31日期間，市民以Tap&Go「拍住賞」於太古廣場、太古城中心或東薈城名店倉5參與商戶消費，憑合資格簽賬可換領最高總值超過港幣9,000元購物獎賞，包括商場及商戶現金券和獨家禮品，名額有限，先到先得，換完即止。

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此次推廣活動的另一亮點為一系列由Tap&Go「拍住賞」消費券計劃大使、香港人氣男團MIRROR成員Edan(呂爵安)主演的短片，將在太古地產旗下商場以及Tap&Go「拍住賞」數碼平台播放。Edan亦將於太古廣場、星街小區、太古城中心及東薈城名店倉展開購物之旅。活動更設網上遊戲，為顧客帶來驚喜。推廣活動詳情稍後會在各商場及Tap&Go「拍住賞」網站公布，敬請留意。