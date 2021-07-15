電子消費劵｜市建局助裝電子支付工具 裕民市集八成已裝最少一種

政府5,000元電子消費券，市民最快8月收到第一期，市建局協助旗下巿集商販預先安裝電子支付系統，期望迎合電子消費趨勢。位於觀塘裕民坊商場的「裕民市集」今年4月初開業，由市建局提供一站式支援服務，協助商販申請及安裝電子支付系統，參與政府電子消費劵計劃。

「裕民市集」內115個商販中，約8成檔主已安裝最少一種電子支付工具，包括八達通、支付寶香港及微信支付，當中約30個商販更已安裝全部3種電子支付工具。市建局指安裝後會透過特設查詢專線，解答商販疑難，若商販有需要時，市建局人員亦會到場協助。裕民市集商販經市建局協助申請八達通電子支付系統，可享首半年免手續費。

疫情下市民為減少接觸改為使用電子支付

在觀塘售賣服裝30多年的裕民市集販商協會主席梁陳少卿表示，疫情下不少市民為減少接觸，減少用現金購物，改為使用電子支付模式購物，因此一直渴望盡早安裝及使用合適的電子支付系統，今年4月終於在市建局協助下得償所願，但安裝後的3個多月只有3成客人使用，她相信市民收到5,000元電子消費券時會更多人使用。

而市集內大部分檔主都不熟悉電子支付系統的操作，一直未有申請，經市建局提供支援服務後，陸續有商販趕及在消費券推出前安裝電子支付系統。