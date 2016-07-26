電子消費劵｜康泰網店HT Mall夥AlipayHK推相關優惠

各界把握電子消費券推出五花八門優惠，冀趕上經濟復甦列車，經歷17個月寒冬的旅遊社也希望把握機會。其中康泰旅行社疫情初期轉型，開設網上商店HT Mall，藉今次消費券計劃與AlipayHK合作，推出消費券相關優惠券，亦可參加獎賞活動，隨時贏多5,000元。

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HTMall與AlipayHK推出消費券賞不停大禮包，市民在政府官網登記以AlipayHK領取消費券，便可於AlipayHK領取，當中包括HT Mall 滿$500立即$60優惠券，也有9折購物優惠券、康泰本地遊及公海遊$20現金券等等，新AlipayHK用戶更可額外多賞$50元折扣優惠，總值高達180萬元。稍後更將推出「消費券Double up終極賞」，市民於消費券期間到任何一間康泰旅行社門市及網上商店HT Mall購物，並以AlipayHK付款，累積消費滿指定金額，便有機會參加，獎賞分兩輪，第一輪合資格的消費者，無論中獎與否，可自動進入第二輪終極獎賞，獎品除有美食消費券外，亦有康泰旅行社旅遊現金券及HT Mall購物金，或可多贏5,000元，有關活動詳情會於7月底前公佈。康泰表示，冀電子消費券可帶動市民消費及旅遊意欲，為公司帶來可觀收入，讓公司上下能走出長達17個月寒冬。