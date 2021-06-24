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電子消費劵｜消委會提醒消費者選擇最適合自己平台
2 小時前
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電子消費劵消委會儲值支付工具平台
電子消費劵｜消委會提醒消費者選擇最適合自己平台
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5,000元電子消費券8大溫馨提示。(消委會提供)

電子消費劵昨日起開始接受電子登記，四大儲值支付工具平台和參與商戶均推出不同優惠作招徠和促銷，消委會提醒市民選擇儲值支付工具平台時，須仔細考慮各平台的服務覆蓋率和使用條款，並衡量是否切合個人支付習慣。消委會又舉出八大溫馨提示，包括小心墊款消費、留意預繳消費風險，以及保留優惠證明等。

相關新聞：電子消費券懶人包｜睇清申請流程、使用方法、各平台優惠、購物攻略及套現大計

消委會表示，各平台不同優惠易令消費者倉卒作出決定，消費者應留意登記期限，並在限期前細心比較各平台的優點和限制，並因應心儀商品的銷售優惠，看清條款細節，才作出最適合自己的選擇。

相關新聞：電子消費券｜7月4日接受電子登記　登記程序身分認證一文睇清

另一方面，消費券涉多項細節，消委會冀各持份者包括政府、儲值支付工具平台或其他社福機構如長者中心提醒消費者相關安排；會方將密切注意各商戶營銷手法，呼籲各業界自律齊心，配合電子消費券計劃安排和帶來的契機，助港經濟穩步復蘇。

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4大平台領取及使用消費券注意事項。(消委會提供)
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電子消費券計劃熱線。(消委會提供)
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5,000元電子消費券揀選4大平台懶人包。(消委會提供)
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5,000元電子消費券登記期限。(消委會提供)
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5,000元電子消費券登記期限。(消委會提供)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/電子消費劵｜消委會提醒消費者選擇最適合自己平台-274487
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