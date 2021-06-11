電影涉危害國安或不上映 學者憂港產片更接近內地形態

政府刊憲修訂《電影檢查條例》檢查員指引，指出如上映影片相當可能構成危害國家安全的罪行，而整部影片及對觀眾的影響可能會危害國家安全或危害維護國家安全，就應得出影片不宜上映的結論，有關指引即日生效。

相關新聞：港區國安法｜政府修訂電影檢查員指引 如影片危害國安不宜上映

中文大學新聞與傳播學院講師梁麗娟向傳媒表示，今次修訂將收窄電影創作和題材的空間，對香港電影從業員來說會建立許多限制，拍片時或會畏首畏尾，投資者亦擔心電影不能公映，她認為修訂令電影審查更嚴謹，令香港的電影制度更接近內地拍攝的形態。

田啟文：或令題材變得單一

資深電影人田啟文表示，目前未知新指引對行業帶來多大影響，但業界可能會先自我審查，因為不知「紅線」在那裏，那一句對白或情節會構成風險，唯一方法就是選擇不拍，變相令題材單一。當投資者認為製作有很多細節不清晰，不需要立即投資，亦為創作帶來麻煩。田啟文指，除紀錄片外，電影內容都是虛構，如果交由電檢員憑個人感覺決定能否上映，可能隨時令投資者血本無歸，認為未來業界需要與電檢處商討細節，以及是否安排上訴機制等。