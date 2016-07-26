電檢修訂｜批重設政治審查做法倒退 導演周冠威：摧殘文明社會

立法會昨日三讀通過電影檢查修訂條例草案，包括規定檢查員須考慮影片上映是否會不利於國家安全，同時賦權政務司長可以禁止，不利於國家安全的電影上映。電影《十年》其中一名導演周冠威在電台表示，本港在1994年已將政治審查剔出電檢要求，認為現時電檢修訂通過，其做法是倒退二十多年，形容是對文明社會的摧殘。

拒猜測《十年》能否再上映

周冠威說，不猜測《十年》在電檢修例後能否上映，強調現時《十年》仍是本港合法電影。對於建制派議員批評《十年》煽動「港獨」，令人參與前年社會「騷亂」事件，周冠威指毋須回應有議員指《十年》煽動暴力或仇恨國家，認為對錯不是憑某些立法會議員言論而定。

電影《十年》講述5個短篇故事，包括《浮瓜》、《冬蟬》、《方言》、《自焚者》及《本地蛋》，當中涉及香港人權、民主、言論自由受威脅的現況。由於電影引起關注，贏得一定口碑，令電影獲得第三十五屆香港電影金像獎最佳電影。然而，有建制人士不滿電影內容，指涉及煽惑。

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